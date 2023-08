Nach einem Angriff mit Feuerwerkskörpern auf zwei junge Menschen in Berlin-Mitte ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung mit homophobem Hintergrund. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz habe den Fall übernommen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger sollen nach bisherigen Ermittlungen am Freitag gegen 18.50 Uhr in der Schillingstraße aus einer Gruppe heraus homofeindlich beleidigt und bedroht worden sein. Die beiden seien weggegangen, doch die Gruppe habe sie verfolgt und Feuerwerkskörper auf sie geworfen. Der junge Mann soll zudem mit einem Faustschlag attackiert worden sein, konnte aber ausweichen. Als die Opfer in einem Wohnhaus Schutz suchten, flüchtete die Gruppe.

