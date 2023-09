Schillernder geht es nicht. Union Berlin startet bei Real Madrid in die Champions League. Das erste Heimspiel gibt es gegen einen alten Bekannten. Im Advent kommen die Königlichen in die Hauptstadt.

Der 1. FC Union Berlin bestreitet sein erstes Spiel in der Champions League gleich im legendären Estadio Santiago Bernabéu. Wie die UEFA am Samstag mitteilte, treten die Eisernen am 20. September (18.45 Uhr) zum Auftakt der Gruppenphase bei Rekordsieger Real Madrid an. Dem ersten großen Highlight in der Fußball-Königsklasse folgt am 3. Oktober (18.45 Uhr) dann die Heimpremiere gegen SC Braga und am 24. Oktober (21.00 Uhr) die nächste Partie im Olympiastadion gegen SSC Neapel.

Beim italienischen Meister tritt die Auswahl von Trainer Urs Fischer zum Rückspiel am 8. November (18.45 Uhr) an, gefolgt von der Reise nach Braga am 29. November (21.00 Uhr), wo Union in der Vorsaison schon in der Europa League gespielt hat. Krönender Abschluss der Gruppenphase ist die Heimpartie gegen Real Madrid am 12. Dezember (21.00 Uhr). Union Berlin hatte sich als Vierter der vergangenen Bundesliga-Saison erstmals sensationell für die Champions League qualifiziert.

Um möglichst vielen Mitgliedern und Fans den Besuch eines Heimspiels zu ermöglichen, finden die Partien im Olympiastadion und nicht im eigenen Stadion an der Alten Försterei statt. Die 40.000 Dauerkarten für alle drei Partien sind bereits vergriffen. Der Verkauf für Einzelspiele beginnt ebenfalls zunächst nur für Vereinsmitglieder in der kommenden Woche.

Für Union ist es die dritte Europacup-Teilnahme in Serie. 2020/21 schied man in der Conference League in der Gruppenphase aus. In der Vorsaison kam man in der Europa League bis ins Achtelfinale.

