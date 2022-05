Vor der UEFA-Entscheidung über den Final-Gastgeber für die EM 2024 in Deutschland hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erneut für die Hauptstadt geworben. «Ich kann nur allen sagen, die sich fragen, was die richtige Antwort ist: Das ist Berlin», sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Exekutive der Europäischen Fußball-Union (UEFA) will am Dienstag über den Spielplan für die nächste Europameisterschaft und damit auch über die Vergabe des Endspiels befinden.