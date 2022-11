Die Sängerin Sarah Connor steht in der Verti-Music-Hall für ihr Weihnachtskonzert auf der Bühne. Foto

Sarah Connor empfindet die derzeit bei ihr wohnende Gastfamilie aus der Ukraine auch als eine Bereicherung für ihre vier Kinder - gerade in der Adventszeit. "Wir reden darüber, was wir uns zu Weihnachten wünschen. Plötzlich ist nicht mehr das neue Smartphone das Wichtigste, sondern es geht mehr um das Zusammensein und jemandem ein Zuhause und ein wohliges Gefühl zu geben", sagte die 42 Jahre alte Sängerin ("Vincent") der Deutschen Presse-Agentur.

"Es ist eine gute und wichtige Erfahrung, die meine Kinder machen können und ich bin froh, wenn wir der Familie ein Zuhause und ein gemütliches Zusammensein schenken können." Im März hatte die Musikerin eine Mutter und ihre Kinder bei sich in Berlin aufgenommen.

Connor spielt noch bis Dienstag jeden Abend ein Weihnachtskonzert in der Hauptstadt. Vor kurzem hat sie die Platte "Not So Silent Night" mit 13 neuen, englischsprachigen Weihnachtsliedern veröffentlicht.

