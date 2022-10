Die SPD Brandenburg sieht die Energiekrise als Ursache dafür, dass sie in einer neuen Umfrage hinter der AfD liegt. "Es ist wichtig, dass die Energiepreisbremsen jetzt schnell umgesetzt werden", sagte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Die Leute brauchen Klarheit, auf welche Kosten sie sich einstellen müssen." Die rot-schwarz-grüne Koalition stehe bereit, auch dort zu helfen, wo Bundeshilfen nicht griffen. SPD, CDU und Grüne hatten am Montag angekündigt, die Notlage auszurufen und ein Hilfspaket von zwei Milliarden Euro in der Energiekrise aufzulegen.