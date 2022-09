Die Klimaschutzinitiative Fridays for Future ruft für kommenden Freitag bundesweit zu Demonstrationen auf - auch in brandenburgischen Städten sind Aktionen für mehr Klimaschutz geplant. Die Klimakrise mache sich in Brandenburg überall bemerkbar, teilte die Organisation mit. Waldbrände, Dürren, Trockenheit und Wasserknappheit seien schon lange keine Zukunftsszenarien mehr, die Klimakrise sei vielmehr bittere und vor allem ungerechte Realität. Unter anderem sind am 23. September laut Initiative Demonstrationen in Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder), Eberswalde und Neuruppin geplant. In der Landeshauptstadt werden demnach rund 800 Menschen erwartet.