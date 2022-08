Mit einer Kunstaktion will die neu gegründete Bürgerinitiative "Save oder die" auf das massenhafte Fischsterben in der Oder aufmerksam machen. Am Samstagabend werde der Fluss am Ufer des Dorfes Kienitz, einem Ortsteil von Letschin, als Warnzeichen mit Scheinwerfern rot angestrahlt, sagte Initiativensprecherin Steffi Bartel der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen den Menschen an der Oder damit auch ein Forum geben, ihre Ängste und Sorgen angesichts dieser Umweltkatastrophe auszusprechen."

Für den 4. September ruft die Bürgerinitiative zu einer Menschenkette an der Oder auf. Anwohner, Schulklassen und andere Bürger sollten mit Musikinstrumenten zu einem großen Konzert an den Fluss kommen, sagte Bartel. Der Initiative gehören nach ihren Angaben bislang etwa 20 Menschen an.