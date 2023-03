Sieben Tage vor dem Volksentscheid über strengere Klimaschutzvorgaben in Berlin sind bereits mehr als 433.200 Abstimmungsscheine ausgestellt worden. Sie sind die Voraussetzung für eine Abstimmung per Brief. Nach den offiziellen, regelmäßig online veröffentlichten Daten der Landeswahlleitung ist die Zahl innerhalb einer Woche um rund 60.800 gestiegen. Damit könnte fast ein Fünftel (17,8 Prozent) der Stimmberechtigten bei dem für Sonntag (26. März) geplanten Volksentscheid auf dem Postweg abstimmen.