Rund 100 deutsche und polnische Umweltschützer haben in einer gemeinsamen Aktion an der Oder für einen besseren Schutz des geschädigten Flusses demonstriert. Unter den Teilnehmenden an der Europabrücke Siekierki - Neurüdnitz waren am Samstag das länderübergreifende Bündnis "Zeit für die Oder", das polnische Bündnis "Rettet die Flüsse", das Bürgerbündnis "saveoderdie" aus Gemeinden im Oderbruch und der WWF Deutschland.