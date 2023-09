Eine 34-Jährige ist mit ihrem Auto im Havelland gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall in Nauen leicht und ihr 30-jähriger Beifahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Weshalb die Frau am Donnerstag von der Straße abkam und mit dem Baum kollidierte, könne man noch nicht sicher sagen, teilte die Polizei am Freitag mit.