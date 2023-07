Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Neukölln verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein Fahrer mit seinem Auto auf der Sonnenallee Richtung Hermannplatz. Beim Spurwechsel am Freitagabend stieß sein Wagen gegen ein Auto auf der anderen Spur. Dieses kam daraufhin von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und ein Verkehrsschild.

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Neukölln verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein Fahrer mit seinem Auto auf der Sonnenallee Richtung Hermannplatz. Beim Spurwechsel am Freitagabend stieß sein Wagen gegen ein Auto auf der anderen Spur. Dieses kam daraufhin von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und ein Verkehrsschild.

Nach Angaben der Polizei brach das Verkehrsschild durch die Windschutzscheibe des Autos. Die 41-jährige Beifahrerin wurde mit Verletzungen am Rumpf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 35 Jahre alte Fahrer erlitt Prellungen und eine Schnittverletzung. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort behandelt. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet.

Nach dem Unfall war die Straße laut Polizei für rund eine Stunde gesperrt.