Beim Versuch, einem Fuchs auf der Straße auszuweichen, hat sich eine junge Frau in Berlin-Wilmersdorf mit ihrem Auto überschlagen. Durch das Manöver stieß der Mietwagen der 19-Jährigen in der Nacht zum Freitag zunächst gegen ein am Straßenrand geparktes Auto, überschlug sich dann und prallte schließlich gegen einen zweiten Wagen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall in der Binger Straße im Südwesten Berlins wurde die Fahrerin demnach am Knie verletzt, sie soll außerdem über Schwindel geklagt haben. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.