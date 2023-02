Ein 75-Jähriger ist in Berlin-Lankwitz über eine rote Ampel gefahren und hat eine Heranwachsende, zwei Jugendliche und zwei Kinder verletzt. Der Mann fuhr am Freitagmorgen mit seinem Wagen von der Paul-Schneider-Straße in Richtung Leonorenstraße, als er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach fuhr der 75-Jährige bei Rot ungebremst auf eine Kreuzung und erfasste eine 18-Jährige, zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren und zwei Kinder im Alter von 6 und 4 Jahren. Eine 16-Jährige und die beiden Kinder wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie stationär in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Die anderen beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.