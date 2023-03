Ein Radfahrer ist in Berlin-Wannsee von seinem Fahrrad gestürzt und am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Ehefrau soll ein weißer Transporter den 79-Jährigen gestreift haben und für dessen Sturz verantwortlich sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Ehepaar war am Sonntag auf dem Radweg der Kohlhasenbrücker Straße in Richtung Wilhelmplatz unterwegs, als ein weißer Transporter mit einem weißen Anhänger den Rentner überholt und mit dem Anhänger touchiert haben soll. Der Transporter habe dann mit gleichbleibender Geschwindigkeit seine Fahrt fortgesetzt. Der 79-Jährige kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei ermittelt.