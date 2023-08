Eine Autofahrerin hat mit ihrem Wagen beim Verlassen des Parkhauses eines Einkaufszentrums in Berlin-Waidmannslust eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Die 80 Jahre alte Seniorin kam nach dem Unfall am Montagnachmittag auf dem Zabel-Krüger-Damm im Norden der Stadt mit Kopfverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt.

Eine Autofahrerin hat mit ihrem Wagen beim Verlassen des Parkhauses eines Einkaufszentrums in Berlin-Waidmannslust eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Die 80 Jahre alte Seniorin kam nach dem Unfall am Montagnachmittag auf dem Zabel-Krüger-Damm im Norden der Stadt mit Kopfverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 80-Jährige an einer nicht für Fußgänger vorgesehenen Stelle die Straße in Richtung des Zentrums. Die 35 Jahre alte Fahrerin bog aus der Ausfahrt links auf den Zabel-Krüger-Damm und fuhr gegen die Frau. Die Seniorin stürzte in der Folge auf die Fahrbahn, wie es hieß.

Pressemitteilung