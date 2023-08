Auf dem südlichen Berliner Ring ist ein Mann am Mittwochmorgen von mindestens einem Fahrzeug überrollt und dabei getötet worden. Die Polizei sei gegen 5.40 Uhr von einem Fahrzeugführer alarmiert und auf die Leiche auf der A10 beim Rastplatz Fichtenplan aufmerksam gemacht worden, berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Nach ersten Ermittlungen liege der Verdacht nahe, dass ein Transporter den bislang unbekannten Mann auf der Fahrbahn erfasst habe. Dabei habe der noch nicht identifizierte Fußgänger tödliche Verletzungen erlitten, berichtete die Polizei.

Zum genauen Ablauf des Unfalls und den Beteiligten dauerten die Ermittlungen an, so die Polizei. Zwei Fahrzeuge, der Transporter und ein Auto, die mutmaßlich mit dem Verstorbenen kollidiert sein könnten, seien zur Beweissicherung sichergestellt worden. Die Autobahn A10 war in Fahrtrichtung Magdeburg bis 10.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr wurde über den Rastplatz umgeleitet.

Polizeimeldung