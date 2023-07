Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Berlin-Wilhelmstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 64 Jahre alter Mann am Freitag auf das Auto einer 57-Jährigen auf, als diese bremste. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Frau erst gegen einen Laster und dann gegen ein anderes Auto geschleudert. Die 57-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.