Zwei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Berlin-Neukölln verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stieß ein 22-Jähriger am Freitagabend mit seinem Auto an der Kreuzung zwischen Fritz-Erler-Allee und Lipschitzallee mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen.