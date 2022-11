Beim Überqueren der Gleise ist ein Mädchen in Berlin am Freitagmittag von einer Tram erfasst worden und gestorben. Trotz eingeleiteter Reanimationsversuche konnte die 13-Jährige nicht mehr gerettet werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie starb noch an der Unfallstelle am Sterndamm im Stadtteil Johannisthal. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.