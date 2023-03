Eine 79-jährige Frau ist am Montagmittag in Berlin-Spandau von einem Linienbus angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau wurde beim Überqueren des Brunsbütteler Damms vom Bus erfasst und stürzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei erlitt sie eine schwere Kopfverletzung und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der 44-jährige Busfahrer wurde ebenfalls am Kopf verletzt, konnte das Krankenhaus aber noch am selben Tag verlassen.