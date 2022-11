Ein Fußgänger ist am Montagabend von einem Linienbus der BVG überollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Doppeldeckerbus der Linie M29 auf der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg, als er beim Rechtsabbiegen in die Glogauer Straße den Mann erfasste.