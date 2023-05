Ein Müllwagen ist in Berlin-Marzahn in einer Kurve umgekippt und gegen einen Laternenmast gekracht. Das Fahrzeug der Berliner Stadtreinigung (BSR) blieb am Mittwochmorgen auf der Seite liegen. Die drei Insassen des Müllwagens wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Außer den BSR-Beschäftigten sei bei dem Unfall niemand zu Schaden gekommen, hieß es. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein BSR-Sprecher verwies auf die Ermittlungen der Polizei. Auch zur Schadenshöhe lagen keine Angaben vor.