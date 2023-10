Die zwei 15-Jährigen, die am vergangenen Wochenende Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Neuenhagen gesprengt haben sollen, sind weiterhin im Krankenhaus. Zum genauen Zustand der Jugendlichen könne er jedoch keine Angaben machen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die beiden hatten sich im Landkreis Märkisch-Oderland beim Sprengen der Automaten schwer verletzt. Die beiden Jugendlichen sollen nach ersten Erkenntnissen ein Gas-Luftgemisch in die Automaten eingeleitet haben. Das Gemisch sei offenkundig vorzeitig explodiert.