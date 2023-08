Bei einem Unfall in der Nähe des Luxuskaufhauses KaDeWe in Berlin-Charlottenburg sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach am Donnerstag von insgesamt fünf Betroffenen. Vier seien leicht verletzt, ein Beifahrer habe schwere Verletzungen davon getragen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß. Passanten seien nicht verletzt worden.