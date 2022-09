Bei dem Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem Auto ist in Berlin-Neukölln eine 27-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde mit einer Beckenverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 33-jährige Beifahrer sowie die drei Beamten in dem Streifenwagen wurden leicht verletzt. Sie mussten ihren Dienst beenden.