Bei Bauarbeiten für ein Gartenhäuschen in Rathenow (Kreis Havelland) ist eine mehr als zwei Meter hohe Hauswand eingestürzt. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Rettungsleitstelle Nordwest in Potsdam mitteilte. Einer der Männer war demnach bei dem Unfall am Dienstagnachmittag unter Mauerteile geraten, der andere sei von den Bruchstücken verletzt worden, hieß es.