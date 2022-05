Ein 87 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Baumschulenweg auf einer Straße von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Der Senior soll am Mittwochvormittag auf dem rechten Fahrstreifen der Forsthausallee gestanden haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wollte der Motorradfahrer rechts an dem Mann vorbeifahren, der mit seinem Rad quer zur Fahrbahn stand, erfasste ihn jedoch. Der 87-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Warum der Mann auf der Fahrbahn stand, werde ermittelt, sagte eine Sprecherin.