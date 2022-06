Eine 36-Jährige, die ursprünglich aus Berlin kommt, ist bei einem Unfall auf der Autobahn 14 in Österreich ums Leben gekommen. Der Wagen der im österreichischen Feldkirch wohnhaften Frau geriet nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw in Brand, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Der Sattelzug-Fahrer habe die Fahrerin nicht aus dem brennenden Wagen retten können. Sie konnte erst geborgen werden, als der Brand gelöscht wurde. Weshalb sie am Donnerstagabend auf dem Weg nach Deutschland vor einer Ausfahrt in Lauterach auf den Lkw auffuhr, war zunächst nicht bekannt.