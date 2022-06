Ein Laster ist auf der Stadtautobahn A100 in Berlin-Halensee an der Ausfahrt Kurfürstendamm gegen einen Fahrbahnteiler gefahren und umgekippt. Der 38 Jahre alte Fahrer zog sich dabei schwere innere Verletzungen, eine Fraktur am Lendenwirbel sowie ein Schädel-Hirn-Trauma zu und wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Unfall am Dienstagabend musste die Stadtautobahn in Richtung Berlin-Wedding für Bergungs- und Reinigungsarbeiten zunächst vollständig und dann noch bis in die Morgenstunden teilweise gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kam und warum der Fahrer gegen den Fahrbahnteiler fuhr, ist noch ungeklärt.