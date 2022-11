Vor dem entscheidenden Europa-League-Spiel um den Einzug in die K.o.-Runde hat Union Berlins Trainer Urs Fischer das Fehlen der eigenen Fans bedauert. "Es ist nicht schön. Unsere Fans sind ein Bestandteil vom Ganzen, aber wir haben es auch etwas selbst zu verantworten. Von daher gilt es, diese Entscheidung zu akzeptieren. Helfen tut es uns ganz sicher nicht", sagte der Schweizer am Mittwoch vor der Partie bei Royale Union Saint-Gilloise am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL+). Auch Außenverteidiger Julian Ryerson pflichtete ihm bei: "Unsere Fans helfen uns immer, pushen uns, geben uns Energie. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen uns dementsprechend verhalten. Das werden wir gut hinkriegen."