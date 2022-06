Union fordert Unterstützung ostdeutscher Raffineriestandorte

Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag fordert nach einem Medienbericht für die vom absehbaren Ende der Öl-Importe aus Russland besonders betroffenen ostdeutschen Raffineriestandorte eine Unterstützung vom Bund. Die Bundesregierung müsse sowohl die Versorgung der Raffinerien in Leuna und Schwedt mit Rohöl als auch die Versorgungssicherheit Ostdeutschlands mit Kraftstoffen gewährleisten, heißt es nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in einem Antrag, den CDU und CSU noch in dieser Sitzungswoche in den Bundestag einbringen wollen.