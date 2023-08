Nach den massiven Sturmschäden in Brandenburg an der Havel hat die Stadt am Mittwoch eine Hotline für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Unter der Nummer 03381/623 623 können Sturmschäden gemeldet werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen mitteilte. Die Gewitterfront verursachte am Dienstagabend viele Schäden an Gebäuden, zahlreiche Bäume stürzten um.