Rund um die Wochenenden nach Himmelfahrt und an Pfingsten ist in Berlin und Umgebung mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen. Viele Berliner nutzten die Gelegenheit für einen Kurzurlaub und Ausflüge, warnte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin.

Deutlich voller dürfte es insbesondere auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen schon am Mittwochnachmittag (25. Mai) werden, wenn gleichzeitig Berufstätige auf dem Weg nach Hause sind. Das gilt auch für den Freitag (3. Juni) vor Pfingsten. Die Experten der Verkehrsinformationszentrale empfehlen, schon am späteren Mittwochabend oder Donnerstagmorgen sowie am Pfingstsamstagmorgen in den Urlaub oder zu Ausflügen aufzubrechen.

Die VIZ weist außerdem darauf hin, dass für Ausflüge mit dem ÖPNV am Pfingstwochenende auch das 9-Euro-Ticket genutzt werden kann. Allerdings sei davon auszugehen, dass viele Berlinerinnen und Berliner davon Gebrauch machen. Sinnvoll sei daher, sich vorab über die Angebote der Verkehrsunternehmen zu informieren.

Verzögerungen auf den Berliner Straßen in Richtung Berliner Ring (A10) sind unter anderem auf der A114 Richtung Norden zu erwarten, auf der wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Das gilt auch für die Berliner Allee (B2) zwischen Lindenallee und Rennbahnstraße. Auch auf dem Mariendorfer Damm (B96) steht wegen mehrer Baustellen zwischen Stubenrauchbrücke und Westphalweg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.