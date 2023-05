Nach dem Urteil gegen die mutmaßliche gewalttätige Linksextremistin Lina E. in Leipzig sind in Berlin mehrere Hundert Sympathisanten aus der linken Szene auf die Straße gegangen. Sie zogen am Mittwoch vom Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm im Stadtteil Tempelhof Richtung Gneisenaustraße in Kreuzberg. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl auf rund 500. Die Demonstration sei weitgehend friedlich verlaufen, es habe auch einigen Rangeleien gegeben, hieß es.