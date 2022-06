Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat fassungslos und wütend auf Graffitischmierereien an der Heilandskirche im Potsdamer Gemeindeteil Sacrow reagiert. «Pöbeleien haben an historischen Kirchenmauern, aber auch anderen Gebäuden nichts verloren», erklärte die Ministerin in einer Mitteilung am Mittwoch. Schüle bezeichnete die Tat als Vandalismus. «Das Unesco-Weltkulturerbe gehört uns allen, die Religionsfreiheit ist Teil unserer DNA, gerade in Brandenburg - beides sollten wir es auch so behandeln: mit Respekt», hieß es in der Mitteilung.