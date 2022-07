Angesichts der drohenden Gasknappheit in den kommenden Monaten hat Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) privates Energiesparen als «genau die richtige Maßnahme» bezeichnet. «Alles was wir jetzt einsparen, das hilft uns im Winter», sagte Schwarz am Montagabend in der RBB-«Abendschau». Die Gasspeicher würden derzeit noch gefüllt und lägen aktuell bei etwa 65 Prozent. Bis November sollen rund 90 Prozent der Kapazitäten gefüllt sein.