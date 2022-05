Bei Polizei und Verfassungsschutz in Berlin hat es innerhalb von drei Jahren bei 93 Bediensteten Hinweise auf rechtsextreme Aktivitäten gegeben. Das teilte der Senat am Freitag auf Basis des aktuellen Lageberichts zu Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit. Bundesweit sind dem Bericht zufolge insgesamt 860 Mitarbeiter in Landes- und Bundesbehörden aufgefallen.