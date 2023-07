Ein 21-jähriger Mann ohne Führerschein hat sich in Berlin mit einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Zivilstreife hatte am frühen Freitagabend in Neukölln einen als gestohlen gemeldeten Wagen entdeckt. Als sie Fahrer und Auto überprüfen wollte, fuhr er auf die Autobahn 100 in Richtung Hohenzollerndamm davon, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort forderte die Autobahnpolizei den Mann auf anzuhalten, doch er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn.