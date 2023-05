Mit zahlreichen Kinder-Fahrraddemos haben Verkehrsinitiativen am Wochenende für sichere Schulwege und bessere Radwege in Berlin demonstriert. Mehr als 1000 Kinder samt Familien waren zwei Tage lang in der Stadt unterwegs.

Unter dem Motto "Kidical Mass" sind Radfahrer- und Verkehrsinitiativen mit 14 Kinder-Fahrraddemos am Wochenende durch Berlin gefahren. Die Organisatoren vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Berlin (ADFC), der Initiative Changing Cities und dem Verkehrsclub Deutschland Nordost fordern sichere Rad- und Schulwege für Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits am Samstag waren rund 800 Teilnehmer unterwegs, wie ADFC-Sprecher Karl Grünberg am Sonntag mitteilte. Darunter waren demnach "Kinder mit ihren Eltern, Freunden, Geschwistern, die alle viel Spaß hatten". Die Berliner Siegessäule sei zweimal umrundet worden. Die erste Fahrradroute startete am Samstagmorgen in Reinickendorf an der Grundschule an der Peckwisch und führte über die Charlie-Chaplin-Schule und das Rathaus Reinickendorf zum Kirschblütenplatz.

Weitere Touren gingen parallel durch Berlin-Mitte, Marzahn-Hellersdorf, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain und Lichtenberg. Am Sonntag erwartete der Sprecher "etwa 1200 Teilnehmer", die von vier verschiedenen Punkten aus zur Jugendverkehrsschule am Sachsendamm fahren und dann weiter zum Tempelhofer Feld.

"Wir fordern vom neuen Berliner Senat das gleiche wie vom alten: Mehr sichere Radwege, auch abgetrennt vom Autoverkehr, und mehr Fahrradabstellplätze", betone Grünberg. Manche hätten Angst im dichten Berliner Straßenverkehr. Ziel müsse es sein, dass die Kinder ohne Hilfe ihrer Eltern sicher und verlässlich mit dem Rad zur Schule gelangen können.

Seit Einführung des Berliner Mobilitätsgesetzes im Jahr 2018 habe sich für Radfahrer zwar einiges zum Positiven gebessert, "aber noch zu wenig". Die Initiativen Mass wollten an beiden Tagen bundesweit mehr als 400 Kinderdemos auf die Straßen bringen, unter anderem in München, Hamburg und Köln.

PM des ADFC