Das 29-Euro-Ticket in Berlin bleibt gefragt und sorgt für mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen. Mittlerweile ist es bei der Berliner S-Bahn und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) insgesamt mehr als 160.000 Mal verkauft worden. Die Nachfolgelösung für das populäre bundesweite 9-Euro-Ticket ist nur im Abo zu haben, gilt nur in Berlin und ist auf die Monate von Oktober bis Dezember begrenzt. In den zurückliegenden Wochen habe es gut 140.000 Abo-Abschlüsse gegeben, sagte der BVG-Sprecher Jannes Schwentu der Deutschen Presse-Agentur. "Die Nachfrage in unseren Kundenzentren war gerade zum Monatsbeginn wirklich riesig, und das obwohl der Großteil der Menschen das Abo online abgeschlossen hat."