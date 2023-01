Im Berliner S-Bahnverkehr kommt es am Donnerstagmorgen zu Verspätungen und Zugausfällen auf den Linien S41, S42, S45 und S46. Die Ringbahn (S41 und S42) verkehre nur im Zehn-Minuten-Takt, teilte die S-Bahn am Morgen mit. Die S45 fahre gar nicht. Grund sei eine Signalstörung in Berlin-Tempelhof.