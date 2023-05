Ein Autofahrer ist auf der Landstraße bei Schorfheide (Kreis Barnim) gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Ein zweijähriges Kind in einem Kindersitz auf der Rückbank wurde leicht verletzt. Wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Sonntag mitteilte, war der 39-Jährige am Samstagnachmittag vom Ortsteil Groß Schönebeck in Richtung Klein Dölln unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Rettungskräfte bargen ihn zwar aus seinem Wagen, versuchten aber vergeblich, ihn zu reanimieren. Das leicht verletzte Kind kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Landstraße L100 wurde für etwa zwei Stunden voll, für eine weitere Stunde halbseitig gesperrt.