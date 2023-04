Ein Autofahrer hat in Berlin-Tiergarten einen Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der 19-Jährige war am Samstagabend mit einer 22-Jährigen Beifahrerin im Tiergartentunnel unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam aus nördlicher Richtung und nahm die Ausfahrt am Kemperplatz.