Die meisten der wahrscheinlich von Klimaaktivisten demontierten Verkehrszeichen auf Autobahnen sind nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes gefunden und wieder befestigt worden. Wie ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft in Berlin am Dienstag mitteilte, fiel den Autobahnmeistereien bei routinemäßigen Streckenkontrollen auf, dass Schilder fehlten. Betroffen waren demnach die A10 - der östliche und südliche Berliner Ring -, die A9 bei Beelitz-Heilstätten und weitere Autobahn-Abschnitte in anderen Bundesländern.