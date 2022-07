Ein Abschnitt der Regionalbahnlinie RB26 steht für den Zugbetrieb wegen Sicherheitsuntersuchungen erstmal nicht mehr zur Verfügung. Zwischen Berlin-Lichtenberg und Berlin-Mahlsdorf sei die Verbindung wegen Störungen an der Infrastruktur komplett gesperrt, hatte die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) bereits vor dem Wochenende mitgeteilt. Am Montag bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn, dass die Sperrung im Zusammenhang mit einer größeren Betonschwellen-Inspektion nach dem Zugunglück in Bayern im Juni stehe. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.