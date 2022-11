Das Vergabeverfahren für große Teile des Berliner S-Bahn-Netzes ist in eine nächste Phase eingetreten, der Neustart möglicherweise mit neuen Betreibern wird sich aber deutlich verzögern. Der Betriebsstart im Teilnetz Stadtbahn, also den Linien in Ost-West-Richtung, ist nun für Juni 2029 vorgesehen - und damit 16 Monate später als zuletzt gedacht. Das teilte die Senatsverwaltung für Mobilität am Mittwoch mit. Beim Teilnetz Nord-Süd rechnet sie derzeit mit einer Verzögerung von 30 Monaten und einem Betriebsstart ab Juni 2030.