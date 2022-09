Bombenentschärfung am Grunewald: Avus und Bahn gesperrt

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in der Nähe des Berliner Grunewalds hat am Sonntagvormittag wie geplant begonnen. "Zuvor wurde noch eine Kleingartensiedlung abgesucht, um sicherzugehen, dass sich keine Menschen im Sperrkreis aufhalten", sagte ein Polizeisprecher.

Die Autobahn 115 (Avus) wurde gegen 10.00 Uhr zwischen dem Dreieck Funkturm und der Anschlussstelle Spanische Allee gesperrt - ebenso die parallel verlaufende Bahnstrecke nach Potsdam zwischen den S-Bahn-Stationen Grunewald und Wannsee. Ein Busersatzverkehr für die S7 könne dort wegen der Straßensperrungen nicht eingerichtet werden, erklärte eine S-Bahn-Sprecherin.

Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war laut Polizei am Samstag von Spaziergängern südöstlich der Avus in einer Kleingartenanlage entdeckt worden. Zuvor hatten die Beamten mitgeteilt, die Bombe sei bei Bauarbeiten gefunden worden. Diese Information wurde später per Twitter korrigiert.

Es wurde ein 500 Meter großer Sperrkreis in der Nähe der Autobahnabfahrt Hüttenweg eingerichtet. Anwohner sind nicht betroffen, wie ein Sprecher sagte. Bis wann die Entschärfung und die Sperrungen auf Straße und Schiene dauern werden, war am Mittag nach Polizeiangaben noch nicht absehbar.

