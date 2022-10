Nach dem schweren Unfall mit einem Doppeldeckerbus an einer Unterführung in Steglitz haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine Untersuchung eingeleitet. Klar sei, dass der von einem 57-jährigen Fahrer gesteuerte Bus der Linie 282 nicht auf seiner regulären Route unterwegs gewesen sei, sagte ein BVG-Sprecher am Freitag. Warum dies der Fall gewesen sei, müsse noch geklärt werden.