Ein zunächst als verdächtig eingestufter Gegenstand am Berliner Bahnhof Ostkreuz hat sich am Montagabend als harmlos herausgestellt. Nach einem mehr als zweistündigen Einsatz seien etwa Einschränkungen beim S-Bahn-Verkehr wieder aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Abend auf Anfrage. Nach dem Fund des Gegenstandes gegen 17.00 Uhr war demnach ein Bereich abgesperrt und der Bahnverkehr eingeschränkt worden. Nach Angaben der S-Bahn Berlin auf der Plattform X (vormals Twitter) waren unter anderem die Ringbahn, die S8 und die S85 betroffen. Fahrgäste mussten demnach aber auch nach Ende des Polizeieinsatzes noch mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.