Der Hultschiner Damm in Berlin Mahlsdorf ist von Montag (24. April) bis zum Freitag (28. April) zwischen Volta- und Lutherstraße gesperrt. Grund dafür seien Arbeiten an der Fahrbahndecke, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Für Autofahrer ist die Strecke in beide Richtungen nicht befahrbar. Umgeleitet wird der Verkehr für Lastwagen über die Chemnitzer Straße/Kaulsdorfer Straße und die Köpenicker Straße. Für Autofahrer aus Richtung Köpenick (in Richtung Norden) geht es über die Voltastraße, Wolfsberger Straße zur Lutherstraße.

PKWs in Richtung Köpenick (in Richtung Süden) fahren über die Goldregenstraße, Blausternweg/Wickenweg zur Rastatter Straße. Zu Einschränkungen im Busverkehr wird es nach Angaben der VIZ nicht kommen.